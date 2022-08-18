Karaman Milletvekili Recep Şeker'den Ayrancı'ya ziyaret

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ayrancı ilçesine giderek ziyaret ve temaslarda bulundu.

Şeker, AK Parti Ayrancı İlçe Başkanı Avni Gümüşalan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Coştu, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Toker, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, AK Parti Gençlik Kolları, il ve ilçe teşkilatlarının katılımı ile Ayrancı ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret ederek sıkıntı ve talepleri dinledi.

Şeker ve beraberindeki heyet, Ayrancı İlçe Kaymakamı Fatih Eroğlu'nu ve Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'yı makamlarında ziyaret ederek, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra, Kıraman, Berendi ve Melikli köylerini ziyaret eden Şeker ve beraberindeki heyet, köylüler ile görüşerek sohbet etti, talep ve şikayetleri dinledi.

Şeker, Berendi köy ziyaretinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ile yaptığı telefon görüşmesinde, küçükbaş canlı hayvan ihracatının açılabileceğini bununla ilgili çalışma başlatıldığını, ayrıca üreticilerin Et ve Süt Kurumu öncülüğünde anlaşma sağlanan bir kesimhanede küçükbaş hayvan kesimi yapabileceklerini, bununla ilgili il ve ilçe Tarım Müdürlüklerince ön talep alınacağı müjdesini üreticilerle paylaştı.