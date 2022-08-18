Karaman Milletvekili Recep Şeker'den Ayrancı'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman Milletvekili Recep Şeker'den Ayrancı'ya ziyaret

18.08.2022 12:45
Karaman Milletvekili Recep Şeker'den Ayrancı'ya ziyaret

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ayrancı ilçesine giderek ziyaret ve temaslarda bulundu.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ayrancı ilçesine giderek ziyaret ve temaslarda bulundu.

Şeker, AK Parti Ayrancı İlçe Başkanı Avni Gümüşalan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Coştu, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Toker, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, AK Parti Gençlik Kolları, il ve ilçe teşkilatlarının katılımı ile Ayrancı ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret ederek sıkıntı ve talepleri dinledi.

Şeker ve beraberindeki heyet, Ayrancı İlçe Kaymakamı Fatih Eroğlu'nu ve Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'yı makamlarında ziyaret ederek, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra, Kıraman, Berendi ve Melikli köylerini ziyaret eden Şeker ve beraberindeki heyet, köylüler ile görüşerek sohbet etti, talep ve şikayetleri dinledi.

Şeker, Berendi köy ziyaretinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ile yaptığı telefon görüşmesinde, küçükbaş canlı hayvan ihracatının açılabileceğini bununla ilgili çalışma başlatıldığını, ayrıca üreticilerin Et ve Süt Kurumu öncülüğünde anlaşma sağlanan bir kesimhanede küçükbaş hayvan kesimi yapabileceklerini, bununla ilgili il ve ilçe Tarım Müdürlüklerince ön talep alınacağı müjdesini üreticilerle paylaştı.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
Kaynak: AA

Milletvekili, Recep Şeker, Karaman, Ayrancı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman Milletvekili Recep Şeker'den Ayrancı'ya ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:53:44. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman Milletvekili Recep Şeker'den Ayrancı'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement