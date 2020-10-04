AK Parti Karataş 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

AK Parti Karataş 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İlçede bir otelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti Genel Merkezi tarafından daha önce göreve atanan Süleyman Özlem Ünal, ilçe başkanlığına aday oldu.

Ünal, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda ise Adnan Aslan, Bayram Ali Aydın, Bayram Ali Baysal, Ediz Atalay, Hasan Usta, Hüseyin Yılmaz, İbrahim Karaikiz, Mehmet Gangal,, Mehmet Salih Karaaslan, Mustafa Mıhçı, Salih Varlı, Süleyman Şimşek, Tuğba Çopur ve Yalçın Şahin yer aldı.

Kongreye AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve partililer katıldı.