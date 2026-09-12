AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti - Son Dakika
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AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
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AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, son günlerde şahsını hedef alan montaj ses kaydı ve buna bağlı olarak ortaya atılan iddiaların ardından görevinden kendi iradesiyle istifa ettiğini açıkladı. Diyarbakırlı, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, istifasının hakkındaki iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini vurguladı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyada yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Diyarbakırlı Sosyal medyada yaptığı açıklamada:

“KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Son günlerde şahsımı hedef alan montaj ses kaydı ve buna bağlı olarak ortaya atılan iddiaları yakından takip ediyorum. Söz konusu içeriklerle ilgili gerekli hukuki süreç tarafımca başlatılmış olup, gerçeklerin hukuk önünde tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına olan inancım tamdır.

Ancak bu sürecin görev yaptığım siyasi teşkilatımıza ve partimize zarar vermesini, teşkilatımızın şahsım üzerinden bir tartışmanın tarafı hâline getirilmesini istemiyorum. Bu nedenle, teşkilatımızın itibarının korunması ve hukuki sürecin siyasi tartışmaların gölgesinde kalmaması adına AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevimden kendi irademle istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Bu kararım kesinlikle bir geri adım, kabulleniş veya hakkımdaki iddiaların doğruluğu anlamına gelmemektedir. Ben görevimden ayrılıyorum; ancak haklılığımdan, hukuk mücadelemden ve davamıza olan inancımdan ayrılmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine, AK Parti’ye ve milletimize hizmet idealine olan bağlılığım dün olduğu gibi bugün de tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

Görev sürem boyunca omuz omuza yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Makamlar ve görevler gelip geçicidir; asıl olan davaya sadakat, millete hizmet ve Türkiye’ye olan sevdamızdır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim.”

İfadelerine yer veren Serhan Diyarbakırlı, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

AK Parti, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Kilis AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti - Son Dakika

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