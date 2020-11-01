AK Parti Kulu İlçe Yönetimi istifa etti - Son Dakika

AK Parti Kulu İlçe Başkanı İsa Ölçer'in ardından, yönetim de görevlerinden istifa etti.
İlçe yönetim kurulu üyeleri, sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini duyurdu.
Üyeler, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:
"AK Parti Kulu İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeliğimden dün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte birlikte çalıştığım ilçe başkanım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim."
- Kaynak: AA
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