AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye, alan el değil veren el olmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye, alan el değil veren el olmanın gururunu yaşıyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin koronavirüse karşı başarılı süreç geçirdiğini belirterek, "100 yıl önce 'hasta adam' olarak nitelendirilen Osmanlı'nın torunu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün alan el değil veren el olmanın gururunu, onurunu yaşamakta" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye, alan el değil veren el olmanın gururunu yaşıyor, System.String[]

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin koronavirüse karşı başarılı süreç geçirdiğini belirterek, "100 yıl önce 'hasta adam' olarak nitelendirilen Osmanlı'nın torunu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün alan el değil veren el olmanın gururunu, onurunu yaşamakta" dedi.

AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'nın Eldivan ilçesini doğal gazla buluşturacak hattın inşasının başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Akbaşoğlu, koronavirüs salgını sürecinde herkesin dünyada olup bitenleri gözlemleyerek, mukayese ettiğini belirtti. Akbaşoğlu, "Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak zikredilen, 'dünyanın jandarması' olarak bilinen ABD'de bir insanın koronavirüs tedavisi 36 bin dolar gibi bir rakamla karşılanabilirken, Türkiye'de 83 milyon insanımızın tamamının sosyal güvence içinde 1 kuruş ödemeden devletin himayesinde tedavi görmesi, ülkeler arasındaki mukayeseyi de bizlere göstermesi bakımından gurur verici bir durumdur. Devletimizle ülkemizle milletimizle ne kadar övünsek gerçekten azdır" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, Türkiye'nin koronavirüse karşı başarılı süreç geçirdiğini belirterek, "100 yıl önce 'hasta adam' olarak nitelendirilen Osmanlı'nın torunu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün alan el değil veren el olmanın gururunu, onurunu yaşamakta. Bu AK Parti'nin bakışını ve bu konudaki ufkunu ve üstün başarısını net bir şekilde dünya kamuoyunda da tescillemekte. 120 ülkeye yardım eli uzatan bir Türkiye'nin gururunu, onurunu hep beraber yaşamanın mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde doğal gaz hattının yapımı için ilk kazma vuruldu.


Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye, alan el değil veren el olmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika

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