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AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak - Son Dakika

AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak

03.01.2022 15:54
AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Çanakkale'de tarımda 500 bin ton ilave üretim artışı olmuş. Çanakkale bunun faydasını görecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini kendi oluşturacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Çanakkale'de tarımda 500 bin ton ilave üretim artışı olmuş. Çanakkale bunun faydasını görecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini kendi oluşturacak. Ülkemizde ekonomik olmayan birçok taşıma buradan yapılacak ve ekonomik hale gelecek" dedi.

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Arslan'a yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Arslan, ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiye alanına geçti. Köprü çalışmaları hakkında bilgi alan AK Parti'li Arslan, "Bakanlık dönemimizde söz verdiğimiz işlerin çoğunu gerçekleştirdik. 1915 Çanakkale Köprüsü sembolleriyle ecdadı yad etmek, memlekete vereceği hizmet adına çok kıymetli ve muhteşem. Dolayısıyla insan memnun oluyor, gururlanıyor hatta duygulanıyor. Bitme aşamasına gelmiş 1915 Çanakkale Köprüsü için Sayın Cumhurbaşkanı'mız 18 Mart'tan erken bir zamanda hizmete gireceğini deklare ettiler. Şu an son rötuşlar yapılıyor. Malkara yolu tamamen bitmiş, birkaç tane sosyal tesis bitmek üzere. İstanbul'dan çıktınız mı 2 saatte Çanakkale'desiniz, Çanakkale'den çıktınız mı Ege'de, Batı Akdeniz'desiniz. Bölgenin sanayisi, ürettikleri, ekonomisinin artması anlamına geliyor. İstanbul- İzmir otoyolunda gelişmişliği görüyoruz. Çanakkale'de tarımda 500 bin ton ilave üretim atışı olmuş. Çanakkale de bunun faydasını görecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini kendi oluşturacak. Ülkemizde ekonomik olmayan birçok taşıma buradan yapılacak ve ekonomik hale gelecek" diye konuştu.


AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak
AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak
AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak
AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak
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1915 Çanakkale Köprüsü, Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Arslan:  1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini oluşturacak - Son Dakika
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