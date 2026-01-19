AK Parti\'li Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk dünyasının kaderi ortaktır. Sevinçte de tasada da bizi bağlayan kader ortaklığıdır bu. Karabağ'da atılan her adım, Orta Asya'da yükselen her başarı, Balkanlar'da koruduğumuz her iz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığımız her ziyaret bizim için siyaset, coğrafya değil gönül meselesidir. Bu sorumluluk ve vizyon çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk dünyasının bulunduğu her sahada işbirliği gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Türk Dünyası'nda farkındalığın artırılması ve ülkeler arasında kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 'Türk Dünyası Buluşmaları'nın ilki Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, siyasi parti il başkanları ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türk Dünyası Buluşmaları tanıtım filminin izlendi.

'TARİHTEN ALDIĞIMIZ GÜÇ VE SORUMLULUKLA BÜYÜK BİR TÜRK DÜNYASI BELİRİYOR'

Türk Dünyası Buluşmalarının ilkinin Kocaeli'de düzenlenmesinin ilk nedeninin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te ilk ve tek basın toplantısını İzmit'te yapması olduğunu söyleyen Kürşat Zorlu, ikinci nedenin ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın organizasyona ev sahipliği yapma teklifi olduğunu belirtti. Zorlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türk dünyasının kaderi ortaktır. Sevinçte de tasada da bizi bağlayan kader ortaklığıdır bu. Karabağ'da atılan her adım, Orta Asya'da yükselen her başarı, Balkanlar'da koruduğumuz her iz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığımız her ziyaret bizim için siyaset, coğrafya değil gönül meselesidir. Bu sorumluluk ve vizyon çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk dünyasının bulunduğu her sahada işbirliği gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dünyada büyük değişim yaşanıyor. Hep birlikte izliyoruz. Filistin'de yaşanan mezalim başta olmak üzere haksızlıkları, hukuksuzlukları hep birlikte gözlüyoruz. Küresel dengeler böylesine değişirken ekonomiden ulaştırmaya, enerjiden teknolojiye kadar yeni koşullar oluşuyor. Özellikle genç kardeşlerim için söylüyorum. Koşullar yeniden oluşurken yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla, 4,5 milyon kilometrekare toprağımızla, genç ve dinamik nüfusumuzla, zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızla ve en önemlisi tarihten aldığımız güç ve sorumlulukla büyük bir Türk dünyası beliriyor."

'BUNU YAPMAK İÇİN KARARLILIK, İRADE VE VİZYON GEREK'

Türk halklarının birbirini tanımasını istediklerini ifade eden Zorlu, "Sadece ülkelerimiz için değil, bölgelerimiz ve hatta dünyanın barış, huzur ve güvenliği için büyük anlam taşıyor. Fakat bunu yapmak için kararlılık, irade ve vizyon gerek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın himayesinde 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nde Türkiye'de bir siyasi parti tarafından hazırlanmış ilk 'Türk Dünyası Vizyon Belge'sini açıklama imkanı bulduk. Bütün bu hedeflere ulaşırken 8 devletin ortak iradesiyle değerli devlet başkanlarının kararlılığıyla hep birlikte bugünlere taşıdık ve bir Türk Devletleri Teşkilatı doğdu. Şimdi ona hep birlikte sarılma, yaşatma, daha da büyütme azmi ve sorumluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Kırgız ses sanatçısı Gulzade Rysqulova ve Ferhat Göçer konser verdi, Devlet Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sundu.