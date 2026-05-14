AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç müjdeyi verdi: Mardin’e 12 kilometrelik yeni çevre yolu

14.05.2026 21:00
AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, ihalesi tamamlanan 12,3 kilometrelik Mardin Güneybatı Çevre Yolu projesinde bu ay yer tesliminin yapılacağını duyurdu; dev proje kapsamında 5 kavşak ve toplam 2 bin 385 metrelik 2 tünel inşa edilecek.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin ulaşımı için kritik öneme sahip olan Güneybatı Çevre Yolu projesinde müjdeli haberi verdi. İhalesi nisan ayı sonunda tamamlanan projenin bu ay içerisinde sözleşmesinin imzalanarak yer tesliminin yapılacağını duyuran Kılıç, dev yatırımın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

12,3 KİLOMETRELİK MODERN ULAŞIM HATTI

Mardin’in trafik yoğunluğunu şehir dışına taşıyacak olan yeni çevre yolu, toplam 12,3 kilometre uzunluğunda olacak. "Bölünmüş Yol Bitümlü Sıcak Karışım" standardında inşa edilecek olan yol, hem sürüş konforunu artıracak hem de ulaşım güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak. Modern mühendislik tekniklerinin kullanılacağı proje kapsamında, şehir trafiğini kesintisiz hale getirecek 5 adet farklı seviyeli kavşak ve toplam 2 bin 385 metre uzunluğunda 2 dev tünel inşa edilecek.

"ULAŞIMI KALKINMANIN TEMELİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kılıç, ulaşımı kalkınmanın en temel unsuru olarak gördüklerini belirterek, Mardin’in ulaşım sorunlarına hükümet eliyle kalıcı çözümler üretildiğini vurguladı. Kılıç, "Medeniyetin yolu, güçlü ulaşımdan geçer. Şehrimizin trafik yükünü azaltacak bu büyük yatırımın Mardin’imize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN URALOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Mardin’in çehresini değiştirecek bu önemli yatırımın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Mardin halkı adına teşekkürlerini ileten Faruk Kılıç, "Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

