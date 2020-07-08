AK Parti milletvekilleri Meclis'te Srebrenitsa çiçeği dağıttı - Son Dakika

AK Parti milletvekilleri Meclis'te Srebrenitsa çiçeği dağıttı

AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı nedeniyle basın mensuplarına Meclis'te Srebrenitsa çiçeği dağıttı.

AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı nedeniyle basın mensuplarına Meclis'te Srebrenitsa çiçeği dağıttı.

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Özen ve Gözgeç, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in, Bosnalı Fransiskan ruhbanları için ferman yayımladığını anımsatan Özen, fermanın Boşnakların Fatih Sultan Mehmet'in bir emaneti olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Müslüman Boşnakların komutanı Naser Oriç'in "Biz Boşnak'ız ama Sırplar savaşta bize hep 'Türkler' diye hitap ediyordu." dediğini anlatan Özen, "Bu sözler aslında iki halk arasında 560 yıl önce başlayan muhabbetin ve sevgi bağının 11 Temmuz'da yıl dönümünü anacağımız Srebrenitsa Soykırımı'nın niçin işlendiğinin de bir göstergesidir." diye konuştu.

Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler ve tüm dünyanın gözü önünde binlerce kişinin soykırıma uğradığını belirten Özen, aradan 25 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa Soykırımı'nın acısının devam ettiğini söyledi. Özen, "Biz Srebrenitsa'yı, mavi kelebeklerle, yeniden doğuşun, masumiyetin göstergesi olan, şehitleri ve annelerinin yaşadığı hüznü temsil eden Srebrenitsa çiçeği ile hatırlayacağız ve unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kardeş Bosna halkının her zaman yanında olacaklarını söyleyen Özen, katliamda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

"Dünyanın gözü önünde katliamlar devam ediyor"

AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç de Boşnakların acısını hala yüreklerinde hissettiğini belirterek "Bu soykırım, Birleşmiş Milletler Koruma Gücü askerlerinin, dünyanın gözü önünde oldu. Bugün bize insan hakları dersi vermeye kalkanlar dün bu soykırıma sessiz kaldıkları gibi bugün de maalesef dünyanın gözü önünde katliamlar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya beşten büyüktür" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlığın ortak vicdanının sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Gözgeç, soykırımda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Özen ve Gözgeç, açıklamalarının ardından basın mensuplarına Srebrenitsa çiçeği dağıttı.

Srebrenitsa, Saraybosna, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:29 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti milletvekilleri Meclis'te Srebrenitsa çiçeği dağıttı - Son Dakika

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