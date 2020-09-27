AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Ali Şafak, güven tazeledi.

AK Parti Niğde İl Koordinatörü ve Divan Başkanı Mustafa Şükrü Nazlı, bir pazar yerinde düzenlenen programda, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de kongrelerin partilerin muhasebe ve murakabe dönemleri olduğunu söyledi.

Yenilenen kadrolarla oluşacak yönetimlerinin bayrağı devraldıkları yerden daha yukarı taşımak için emek vereceklerini belirten Peşin, şunları kaydetti:

"Mevcut merkez ilçe yönetimimiz ve diğer ilçe yönetimlerimizle her alandaki çalışmamızı istişareyle gerçekleştirme gayretindeyiz. Yeni görev alacak arkadaşlarla uyumlu ve verimli yeni bir çalışma dönemine gireceğiz. Kongreler sonucu oluşan kadrolarımız 2023 hedefini gerçekleştirecek olan kadrolardır. Bu vesileyle merkez ilçe yönetimimizde daha önce görev almış kardeşlerimize şükranlarımı sunar, yeni görev alacak kardeşlerime de Allah'tan hayırlı çalışmalar ve başarılar dilerim."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise kongrede seçilecek merkez ilçe başkanına ve yönetimine başarılar dileyerek, görevden ayrılan ve bayrak yarışında bayrağı devredenlere de yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de 19 yıl önce "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek çıktıkları bu yolda, kongre süreçlerinin partilerinin güçlenmesi, yenilenmesi, yeni fikirlere ve heyecanlara kavuşması için birer vesile olduğunu aktardı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak ise partilerinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güçlü ve disiplinli siyasi organizasyonu olduğunu dile getirerek, "Bize bir görev tevdi edilmişse bunu en güzel şekilde yerine getirmektir. Şimdi de daha sonra da bu görevleri, bu bayrağı bir başka arkadaşımıza devrettiğimiz zaman da hep beraber koşacağız. Biz dünyanın düzene girmesini başkasından bekleyen kimseler olamayız, olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, tek aday olan mevcut Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, güven tazeledi.

Kongreye, MHP İl Başkanı Cumali İnce, AK Parti'li delegeler ve partililer katıldı.