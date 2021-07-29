AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Ferizli'de temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Ferizli ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, ilçe yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaları ziyaret eden Atabek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Sinanoğlu Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Atabek, mahalle halkından gelen soruları cevapladı, eksikliklerin en kısa zamanda giderileceğini belirtti.

Atabek, Gölkent Mahallesi'nde de esnafı dolaştı.