AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Atabek, kurs ve etkinliklerle ilgili bilgi aldı.

Burada maske üretim atölyesinde incelemelerde bulunan Atabek, salgın sürecinde 7 milyonun üzerinde maske ve koruyucu önlük üretimi gerçekleştiren yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

Resim ve minyatür atölyelerinde yapılan çalışmalara da eşlik eden Atabek, deri atölyesinde kemer yapım sürecine katıldı.

Atabek, merkezdeki mutfak, çini ve yığma vitray atölyelerini de ziyaret ederek, geleneksel sanatların önemini ve toplumsal estetik anlayışının gelecek nesillere taşınmasının önemini anlattı.

Milletvekili Atabek, daha sonra Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçerek incelemelerde bulundu.

Okulda üretilen yöresel ve hediyelik eşyalar hakkında bilgi alan Atabek, Erenler ilçesinde yapımı tamamlanan öğretmenevini de gezdi.

Atabek'e ziyaretlerde, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve ilgililer de eşlik etti.