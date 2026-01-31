AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Vatandaşlarla Buluştu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, İl Başkanlığında vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İl Başktanlığında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, AK Parti'nin halkla kurduğu gönül bağına dikkati çekerek, partinin büyük aile olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bazen vatandaşların hanelerine misafir olduklarını bazen de onları parti ağırladıklarını belirterek, "AK Parti, tüm hemşehrilerimizin kendi evi gibidir. Onlarla çay içip sohbet etmekten, dertlerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde samimiyet ve gönül birliği vardır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, Sakarya'yı her alanda daha güçlü konuma taşımak için teşkilatlarla sahada olduklarını, halkın refah ve huzurunun siyaset anlayışlarının merkezinde yer aldığını anlattı.

Erdoğan, halkla iç içe olmayı temel ilke olarak benimsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşehrilerimizin talep, öneri ve sorunlarını birebir dinleyerek notlarımızı aldık. Halkımızla bir arada olmak ve sorunlara çözüm üretmek bizim en öncelikli görevimizdir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana her alanda daha güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve mutluluğu her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Bu anlayışla, milletimizle aramıza mesafe koymadan, daima yan yana olmayı temel bir ilke edindik."