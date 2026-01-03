AK Parti Samsun'da 97. Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika
AK Parti Samsun'da 97. Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Samsun\'da 97. Danışma Meclisi Toplantısı
03.01.2026 15:21
AK Parti Samsun İl Başkanlığı, 97. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı Atakum Sanat Merkezi'nde düzenledi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığınca, 97. İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu söyledi.

Partililerin her şeyiyle örnek olması gerektiğini belirten Yılmaz, "Seçmenin karşısında yanlış ifadeler, yanlış davranışlar, yanlış duruşlar asla yapmayalım. Tevazuyu, samimiyeti ve gayreti elden bırakmayalım. AK Parti'li tembel olamaz. İşinizi iyi yapacaksınız. İyi bir AK Parti'li çalışkandır, dürüsttür, yalan söylemez, kibirli olamaz." dedi.

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise AK Parti'nin bugün itibarıyla 11 milyon 543 bin 301 üyeye ulaştığına işaret etti.

Partilerine Türkiye genelinde son 6 ayda 664 bin 568 yeni üyenin katıldığını aktaran Karaaslan, "Biz yola devam ediyoruz. Sadece yola devam etmiyoruz, bunca senenin ardından daha da güçlenerek büyüyoruz. Dolayısıyla ailemize yeni katılan üyelerimize, 'Hoşgeldiniz' diyorum. Çünkü onlar sadece oy kullanmanın değil, bu siyasi hareketin bir aktörü olmanın kararını verdi." diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ise Samsun'da 256 bin 185 üyeye ulaştıklarını kaydetti.

Partisiyle ve kadrosuyla iftihar ettiklerini dile getiren Köse, "Samsun'da 256 binin üzerinde dev bir üye kadrosuna sahip olduk. 1 milyonun üzerinden seçmenimiz var. Her 4 seçmenden 1'i AK Parti'ye üye. Bu kadar büyük üye çalışmasında bütün teşkilatlarımızın, 17 ilçemizin büyük emekleri var. Her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da kentte yaptıkları yatırımları ve projelerini anlattı.

Program, konuşmalarla plaket ve ödül takdiminin ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA

