AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı - Son Dakika

AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı

09.11.2020 13:07
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı, System.String[]

Bir süre önce göreve başlayan AK Parti Diyarbakır'ın Silvan İlçe Başkanı Mehmet Nedim Kılıçaslan, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Bir süre önce göreve başlayan AK Parti Diyarbakır'ın Silvan İlçe Başkanı Mehmet Nedim Kılıçaslan, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan, yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan AK Parti Silvan İlçe Başkanı Mehmet Nedim Kılıçaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındaki yükü biraz olsun hafifletmek bilinciyle Silvan'daki çalışmalara başladıklarını söyledi. Kılıçaslan, "Silvan'da partimize oy veren ve bizleri destekleyen tüm gönüldaşlarımızla birlikte tüm Silvan'ın sesi olmaya ve Silvan'ı kucaklamaya talibiz. Birlik ve beraberlik içerisinde kimseyi ötekileştirmeden hep beraber omuz omuza çalışacağız. Bu bir nöbet değişimidir. Bizden önce görev yapan tüm ilçe başkanlarımıza ve kıymetli yöneticilerine bir kez daha emekleri için teşekkür ediyoruz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Bir bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güçlü bir şekilde halkımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Her vatandaşımızı önemsiyoruz, her vatandaşımız bizim için değerlidir. Tek sermayemiz doğruluktur. Hak, hukuk çerçevesinde insanlarımıza faydalı olmaya gayret edeceğiz" dedi.

Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra ilçe sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. - DİYARBAKIR

AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı

Mehmet Nedim, Diyarbakır, AK Parti, Silvan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı - Son Dakika


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