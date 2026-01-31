AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana\'da konuştu Açıklaması
31.01.2026 19:23
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı şehirleri hedeflerimiz çerçevesinde merkezi hükümetimiz üzerine düşeni gerek yatırımlarla gerek hizmetle çok üst düzeyde yaparken, belediyelerin maalesef aksi bir yönde ilerlemesi vatandaşımızın mağduriyetine yol açıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı şehirleri hedeflerimiz çerçevesinde merkezi hükümetimiz üzerine düşeni gerek yatırımlarla gerek hizmetle çok üst düzeyde yaparken, belediyelerin maalesef aksi bir yönde ilerlemesi vatandaşımızın mağduriyetine yol açıyor." dedi.

Çelik, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adana Valiliğine atanan Vali Mustafa Yavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kış dönemi programları kapsamında 1 aydır sahada olduklarını söyledi.

Çelik, Vali Yavuz'u tebrik etmeye geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendisini çok tebrik ediyorum. Allah mahcup etmesin, büyük başarılar nasip etsin. Geçmişte Adana tecrübesi var. Adana'da çok sevilen bir idareci. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Adana'nın çok daha iyi hedeflere ulaşacağına bir kuşkumuz yok. Kendisi geçmişte görev yaptığı dönemlerde vatandaşımızla çok güzel duygularla buluşmuştu. Çok dirayetli hizmetlere imza attı. İnşallah önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine, Adana'mızın, Çukurova'mızın ulaşması için elinden gelen gayreti göstereceğinden hiçbir şüphemiz yok. Kendisine, ailesine ve Adana'mıza hayırlı olsun."

"Yağmur söz konusu olduğunda Adana'da hiç istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor"

Adana'da birkaç gündür sağanağın etkili olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Adana'da 2-3 gündür üzücü tablo var. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerin görevini yapmamasından dolayı bir yağmur söz konusu olduğunda maalesef Adana'da hiç istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Neredeyse sel görüntülerine şahit oluyoruz. Adana, Mersin, Çukurova maalesef bu görüntülerle karşı karşıya kalıyor. Burada bir kere daha belediyelerin kamu sorumluluğunu, vatandaşa hizmet sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından hassasiyet göstermediğini görüyoruz.

Bunlar bir günde olan işler değil, yıllardır olan işler. Daha öncesinde de olduğunda bu uyarıları yaptık muhalefet belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere görevlerini yerine getirsin, altyapı konusunda hassas olsun diye fakat bugün gözüküyor ki altyapı eksikliğini boş verin, neredeyse altyapı kalmamış. Vatandaşımız maalesef büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Tabii bu tablo karşısında devletimiz, hükümetimiz, valiliğimiz vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı."

"Belediyelerin üstüne düşen görevler vardır"

Çelik, Valilik koordinasyonunda tüm kamu kurumlarının vatandaşın yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada şu hususun altını özellikle çizmek isterim. Hükümet olarak imza attığımız eserler Adana'da ortadadır, çok net bir şekilde gözükmektedir. Burada belediyelerin üstüne düşen görevler vardır, altyapıyla, diğer konularla ilgili. Bugünkü sıkıntılar bundan kaynaklanmaktadır. Bütün bunları vatandaşlarımızın iyi değerlendireceğine inanıyorum. Gerçekten son derece üzücü görüntüler. O sebeple Türkiye Yüzyılı şehirleri hedeflerimiz çerçevesinde merkezi hükümetimiz üzerine düşeni gerek yatırımlarla gerek hizmetle çok üst düzeyde yaparken, belediyelerin maalesef aksi bir yönde ilerlemesi vatandaşımızın mağduriyetine yol açıyor. Şimdi de Sayın Valimizle bu konuyu enine boyuna değerlendireceğiz."

Çelik, açıklamanın ardından Vali Yavuz ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Tamer Dağlı ve partililerle görüştü.

Kaynak: AA

