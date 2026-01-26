AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye hükümetiyle koordineli şekilde onların açtığı insani koridorlardan ilk aşamada 11 tırlık bir yardım gönderdik. Bu yardımlar, kesintisiz şekilde devam edecek. Oradaki Suriyeli Kürt kardeşlerimizi olumsuz koşullarda asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aynularab'a (Kobani) yapılan yardımların "Obama'nın talimatıyla" gerçekleştiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Çelik, "Bunu bir kampanya olarak bir iki milletvekili başlattı. Bunlar da bu Kürt meselesini istismar etmeyi meslek ve kariyer haline getirmiş bazı siyasiler. Bir siyasi okuryazarlık problemi olduğu bir kere daha görüldü. Obama bile diyordu ki 'Kobani düştü düşüyor'. Bu insani duruma dikkati çekmeye çalışıyordu. O çerçevede Cumhurbaşkanımızı aradı. Cumhurbaşkanımıza söylediği 'şöyle yapın, böyle yapın' gibisinden birşey yok. Bütün bu görüşmeler devlet tutanaklarında var." diye konuştu.

Çelik, Aynularab'a yardım götürülmesiyle ilgili bir irade ortaya konulurken terör örgütü PKK'nın o zaman bu yardımı engellediğini anımsatarak, "Niye engelliyordu, Kürtler ölsün, sivil vatandaşlar, insanlar ölsün de örgütün propagandası olsun diye engelliyordu. Daha sonra Türkiye, terör örgütünün bu blokajını, bypass edecek bir yöntem buldu. O yöntemle bu PKK'nın sivil Kürtler ölsün ve örgütün propagandası olsun şeklindeki o barbar yaklaşımı çökertilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgeye yardım konusunda stratejilerini geliştirdiğini aktaran Çelik, yapılan eleştirilere cevap verme ihtiyacı hissetmediğini söyledi. Çelik, "Cevap verecek birşey de yok. CHP gibi köklü bir partinin genel başkanının gündemine bunu bu şekilde sokuyorlar. Sayın Özgür Özel'in gerçekten bilgiyle ilgili bir problemi var. Bir meseleyi doğru anlamakla bir problemi var. Siyaseti öğrenmekle ilgili bir problemi var." ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın mitinginin kapalı salonda yapıldığı" iddiasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Diyelim ki böyle bir bilgi verildi. Görmüyor musun ekranda? Bunu da mı bizim anlatmamız gerekiyor? Bu, 'Obama yüzünden izin verdiler' siyasi akletme düzeyi, meydanda yapılmış mitingi 'kapalı salonda yaptılar' dedikleri akletme düzeyi ile aynı. Bunu genel başkan değilken yaptı ama genel başkan olduktan sonra da yapıyor. Çıkmış grup konuşmasına 'Obama söylemişler de izin vermiş' diye, maalesef bu bilgilendirenler gerçekten yetersiz ve niteliksiz şekilde bilgilendiriyor. Dış politikada da çok hata yaptı. Eskiden kötü bir cümle vardı, 'Mutfakta biri mi var' diye. Onu da geçti. Burada mutfakta hiç kimse yok. Mutfak terk edilmiş, kendi kendine çalışıyor."

Daha önce Türkiye'nin ABD ve Avrupa politikasına ters yönde hareket ettiği, "Haydut devletle ilişki kurduğu" iddialarında bulunulduğunu anımsatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin müstakil siyaseti, CHP'nin tartışacağı bir alan değil. CHP'nin ders alacağı, öğreneceği bir alan." dedi.

"Kobani'ye ilk aşamada 11 tırlık bir yardım gönderdik"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin Kobani'ye insani yardımda bulunduğunu ve ilk aşamada 11 tır gittiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Hangi ideoloji altında olursa olsun, Suriye'de ve bölgede bütün terör örgütlerinin karşısındayız. Hiç kimse terör örgütlerini oradaki kardeşlerimizle eşitlemesin. Şartlar ne olursa olsun ve bedeli ne olursa olsun Suriyeli Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların yanındayız. Orada insani bir durum var. Bu insani durum çerçevesinde Suriye hükümetiyle koordineli şekilde onların açtığı insani koridorlardan ilk aşamada 11 tırlık bir yardım gönderdik. Bu yardımlar, kesintisiz şekilde devam edecek. Oradaki Suriyeli Kürt kardeşlerimizi olumsuz koşullarda asla yalnız bırakmayacağız."

"Milli Saraylar'a bağlı olarak çalışacak"

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adına müze yapılmasına yönelik eleştirilerine de cevap verdi.

Bunun kişiye bağlı bir müze olmadığını belirten Çelik, Cumhuriyet'in Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sonraki Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar ile Süleyman Demirel adına da müzelerin bulunduğunu söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanlarının, dönemlerinde yaptığı faaliyetlerin anlaşılması, yeni nesillerin buraları müze ortamında görebilmesi bakımından bu tür yerlerin kıymetli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adına da bir müze var. Cumhurbaşkanlarının yaşadığı dönemdeki olayların bu şekilde siyasi hafızasının parçası haline getirilmesi, devletin kurumsal hafızası, toplumun kurumsal hafızası haline getirilmesi gelecek nesillere de yol gösteren bir şey. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi dönemdeki faaliyetlerini hatırlatacak, devletin o zamanki hafızasına boyut katacak şekilde bu müze yapılıyor. Milli Saraylar'a bağlı olarak çalışacak. Cumhurbaşkanımızın görev yaptığı süre Cumhuriyet tarihinin neredeyse dörtte birine denk geliyor. Bütün bu süredeki olayların bir müze içerisinde gezilerek görülmesi son derece kıymetli olacak. Hukuki açıdan bunun yeri var, yasal mevzuat açısından yeri var. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok önem verilen bir uygulama. Eleştirilecek değil, tam tersine desteklenecek bir yaklaşım var."

(Sürecek)