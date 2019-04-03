Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Sungurlu'da Geçersiz Oylara İtiraz Etti

Ak Parti, Sungurlu'da Geçersiz Oylara İtiraz Etti

1 saat önce

AK Parti, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yerel seçimlerde geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz etti.

Ak Parti, Sungurlu'da Geçersiz Oylara İtiraz Etti, System.String[]
AK Parti, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yerel seçimlerde geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz etti. Yapılan itirazı değerlerinden İlçe Seçim Kurulu, 75 sandıkta 807 oyun yeniden sayılmasına karar verdi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre İyi Parti'den seçime giren mevcut başkan Abdulkadir Şahiner kazanmıştı. İlçe merkezinde 75 sandıkta kullanılan oylar neticesinde İYİ Parti adayı Abdulkadir Şahiner 8 bin 516 oy, AK Parti adayı İlyas Özkan 8 bin 256, MHP adayı Şaban Köyhanoğlu 2 bin 60 oy almıştı. Yapılan sayımlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu tarafından 74 sandıkta geçersiz olan oyların tamamı yeniden sayıldı. Yapılan kontrol sonucu oy birliği ile 8 oy İYİ Parti'ye, 4 oy da AK Parti'ye eklendi.

Bu sonuçlara göre Abdulkadir Şahiner 8 bin 516 olan oyunu 8 bin 524'e çıkardı. 8 bin 256 oy alan İlyas Özkan'ın oyu ise 8 bin 260'a çıktı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:34 Kaynak: İHA

Abdulkadir Şahiner, Çorum, AK Parti, Sungurlu, Güncel
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