AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde Mustafa Uğurlu güven tazeledi.
Kapalı halk pazarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Denetim ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.
Tek liste halinde gidilen seçimde, mevcut başkan Mustafa Uğurlu güven tazeledi.
Kongreye, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Kadın Kolları İl Başkanı Arzu Polat ve partililer katıldı.
- Kaynak: AA
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