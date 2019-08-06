AK Parti Uğurludağ teşkilatında Ömer Kiday dönemi
1 saat önce
AK Parti Çorum Uğurludağ İlçe Başkanlığı görevine Ömer Kiday getirildi.
AK Parti Çorum Uğurludağ Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:32 Kaynak: İHA
İlçe Başkanlığı görevine Ömer Kiday getirildi.
AK Parti Çorum il Başkanlığı'ndan yapılan açıklama da, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı
, Karadeniz
İl Koordinatörleri Metin Çelik
ve Yahya Çelik
ile yapılan istişare ve değerlendirme sonucu Uğurludağ İlçe Başkanlığına Ömer Kiday'ın atandığı bildirildi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Uğurludağ ilçemize bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğimiz Ömer Kiday Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Partimizin kuruluşundan bugüne büyük hizmetleri bulunan İlçe başkanımız Yakup Torun
'a teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM
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