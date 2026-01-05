AK Parti'ye 8 bin 650 yeni üye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti'ye 8 bin 650 yeni üye

AK Parti\'ye 8 bin 650 yeni üye
05.01.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, geçen yıl partilerine 8 bin 650 yeni üye kazandırdıklarını, Eskişehir'de üye sayısını 98 bin 436'ya yükselttiklerini açıkladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, geçen yıl partilerine 8 bin 650 yeni üye kazandırdıklarını, Eskişehir'de üye sayısını 98 bin 436'ya yükselttiklerini açıkladı.

Başkan Albayrak, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kenetlenen AK Parti ailemizin büyüme heyecanını Eskişehir'den tüm Türkiye'ye paylaştıklarını belirtti. Yargıtay tarafından açıklanan son veriler ile milletin partilerine olan sarsılmaz güveninin bir kez daha tescillemiş olduğunu anlatan Albayrak, "2025 yılı boyunca şehrimizin dört bir yanında, "AK Parti Seninle" sloganıyla kurduğumuz üye çadırlarımızda ve saha çalışmalarımızda hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurduk. Bu çalışmalar neticesinde 2025 yılı içerisinde 8 bin650 yeni üyemizi partimize kazandırdık. Böylelikle Eskişehir'deki toplam üye sayımızı 98 bin 436'ya yükselttik. Bu rakamlar sadece birer istatistik değil; Eskişehir'in geleceğine, Türkiye Yüzyılı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımızın davasına verilen sözün, duyulan güvenin bir tezahürüdür. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; AK Parti bir millet hareketidir. Bizim kapımız; ülkesine sevdalı, şehrine hizmet etmek isteyen, Eskişehir'in kalkınması için "Ben de varım" diyen her bir ferde sonuna kadar açıktır. "AK Parti Seninle" diyerek çıktığımız bu yolda, Eskişehir'in her sokağında, her mahallesinde vatandaşımızın derdiyle dertlenmeye ve ailemizi büyütmeye devam edeceğiz" diye belirtti.

Teşkilata teşekkür

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, teşkilat üyelerine de teşekkür ederek, "Eskişehir'in her köşesinde, soğuk-sıcak demeden üye çadırlarımızda nöbet tutan, kapı kapı dolaşarak gönüllere giren ana kadememize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve tüm mahalle başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin güçlü geleceği için, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye 8 bin 650 yeni üye - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:06:55. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'ye 8 bin 650 yeni üye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.