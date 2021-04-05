AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi - Son Dakika

AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi

05.04.2021 23:43
AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe yöneticileri, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği ve Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe yöneticileri, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği ve Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte; bugün Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği ve Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi'ne hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti heyeti, ilk ziyaretini Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'ne gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 25 Mart'ta yapılan genel kurul sonrası yeniden Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Şükrü Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine 'hayırlı olsun' diyerek, görevlerinde başarı dileğinde bulundu. Çok sayıda köy ve mahalle muhtarının da hazır bulunduğu ziyarette, Bozkurt; tüm Muhtarlarla birlikte çalışacaklarını ifade ederek, köy ve mahallelerin sorun ve taleplerinin giderilmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bozkurt ayrıca, ortak duyarlılık gösterilerek hareket edildiği takdirde sorunların çözüme kavuşacağına inandıklarını belirtti.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ise ziyaretlerinden dolayı Bozkurt ve beraberindeki partililere teşekkür ederken; aynı zamanda bir avukat olan Saffet Bozkurt'un 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı. Kılıç, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde ellerinden gelenin en iyisini yaparak bu süreçte Ereğli halkını yalnız bırakmayacaklarını ve bu zorlu süreci hep birlikte atlatmayı ümit ettiklerini belirtti.

AK Partililer, günün ikinci ziyaretini Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği'ne (EGD) gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Şafak Erel ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan AK Parti heyeti, derneğin 19 Mart'ta yapılan kongresinde seçimi kazanarak göreve gelen Şafak Erel ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. EGD Başkanı Erel ve Dernek Yöneticileri de ziyaretlerinden dolayı Bozkurt ve beraberindeki partililere teşekkür etti.

Günün son ziyareti ise Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi'ne yapıldı. İlçe Başkanı Bozkurt ve beraberindeki parti yöneticileri, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi önceki Başkanı Metin Ercan'ın istifasının ardından Genel Merkez tarafından ataması yapılarak göreve başlayan Başkan Yakup Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. AK Partililerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz; Saffet Bozkurt'un İlçe Başkanlığında AK Parti İlçe Teşkilatı'nda görev alan partilileri, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti. - ZONGULDAK

AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi
AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi
AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi
AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi
AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi
AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi
AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi

Türk Metal Sendikası, AK Parti, Hisarcık, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti, yeni yöneticilere başarı diledi - Son Dakika


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