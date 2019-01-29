Son Dakika Haberleri: AK Parti Yenipazar Teşkilatından Başkan Yaman'a Ziyaret

AK Parti Yenipazar Teşkilatından Başkan Yaman'a Ziyaret

24 dakika önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinden AK Parti Belediye Başkan adayı gösterilen Zafer Atılgan, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Yenipazar Teşkilatından Başkan Yaman'a Ziyaret, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesinden AK Parti Belediye Başkan adayı gösterilen Zafer Atılgan, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Zafer Atılgan ile İl Genel Meclis üyesi ve parti teşkilatından oluşan heyet, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür ederek, "Yenipazar ilçemizin AK Parti Belediye Başkan adayı Zafer Atılgan İl Genel Meclis Üyemiz Necati Keser ve beraberindeki heyet bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Kendileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz kardeşlerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Bilecik, Bayırköy, Yenipazar, Yaşam
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