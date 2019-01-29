AK Parti Yenipazar Teşkilatından Başkan Yaman'a Ziyaret
24 dakika önce
Bilecik'in Yenipazar ilçesinden AK Parti Belediye Başkan adayı gösterilen Zafer Atılgan, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Bilecik
'in Yenipazar
ilçesinden AK Parti Belediye Başkan adayı gösterilen Zafer Atılgan, Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Zafer Atılgan ile İl Genel Meclis üyesi ve parti teşkilatından oluşan heyet, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür ederek, "Yenipazar ilçemizin AK Parti Belediye Başkan adayı Zafer Atılgan İl Genel Meclis Üyemiz Necati Keser
ve beraberindeki heyet bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Kendileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz kardeşlerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
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