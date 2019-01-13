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AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy İlim Yayma Cemiyeti Kongresi'nde Konuştu

15 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy İlim Yayma Cemiyeti Kongresi'nde konuştu Arısoy, "Bu büyük çınarın hizmetinde olacağımızı şimdiden ifade ediyorum"İSTANBUL - İlim Yayma Cemiyeti Zeytinburnu Şubesi'nin 31.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy İlim Yayma Cemiyeti Kongresi'nde konuştu
Arısoy, "Bu büyük çınarın hizmetinde olacağımızı şimdiden ifade ediyorum"

İSTANBUL - İlim Yayma Cemiyeti Zeytinburnu Şubesi'nin 31. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy gerçekleştirdiği konuşmasında, "Ben İlim Yayma Cemiyeti'ni büyük bir çınara benzetiyorum. Bizim de bu büyük çınarın hizmetinde olacağımızı şimdiden ifade ediyorum" diye konuştu.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, KİPTAŞ Genel Müdürlüğü binasının konferans salonunda gerçekleştirilen İlim Yayma Cemiyeti Zeytinburnu Şubesi'nin 31. Olağan Kongresi'ne katıldı. Arısoy, kongre öncesinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.
Kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlim Yayma Cemiyeti'nin tanıtım filmi izlendi. Kongrede yeni dönemde tekrar başkan seçilen Mehmet Emin Beşinci'nin açılış konuşmasının ardından AK Parti Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy da selamlaşma konuşması gerçekleştirdi.
"İlim Yayma Cemiyeti her bir dalı büyük bir ağaç olan çınar oldu"
Arısoy, "Ben İlim Yayma Cemiyeti'ni bir büyük çınara benzetiyorum. 68 yılda büyük bir çınara döndü. Her bir yurdu büyük bir kuruluş haline geldi. O yurttan mezun olanların büyük bir kısmı bizim arkadaşlarımız. İlim Yayma Cemiyeti her bir dalı büyük bir ağaç olan çınar oldu. Allah başlangıçtan bu yana emeği geçenlerden razı olsun. Mevcut yönetimi ve yeni kongrede görev alacakları tebrik ediyorum ve bizim de bu büyük çınarın hizmetinde olacağımızı şimdiden ifade ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

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