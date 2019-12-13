AK Partili Işık: "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Işık: 'Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin... - Son Dakika

AK Partili Işık: "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin...

6 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır" dedi.

AK Partili Işık:

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır" dedi.


AK Partili Işık, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Işık, kalın kabuklu, az etli zeytinlerin yağlık zeytinler olduğunu söyleyerek, "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır. Yerel ve ulusal basın ve soysal medyadaki haberlerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesi, tüketicinin güvenilir, kaliteli, uygun ürünlere nasıl ulaşacağı yönünde haber yapılması daha doğru olacağı kanaatindeyim" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:39 Kaynak: İHA
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