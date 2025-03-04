Bilirkişi davasının ilk duruşmasında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tahliye edilmesiyle ilgili paylaşım yapan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken ifadeler kullandı. Metiner, "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. Keşke hiç tutuklanmasaydı." dedi.
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verdi. Tutuklu bulunan Toktaş için tahliye kararı verilirken savcılığın bu karara itiraz edeceği açıklandı.
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den konuya ilişkin dikkat çeken paylaşım geldi. Metiner, Suat Toktaş'ın tahliye edilmesine sevindiğini söyledi. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. O yüzden adli kontrol şartıyla bırakılmalı diyenlerdendim. Keşke hiç tutuklanmasaydı. Geçmiş olsun."
Son Dakika › Hukuk › AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim - Son Dakika
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