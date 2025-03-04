AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim - Son Dakika
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Hukuk

AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim

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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, bilirkişi davasının ilk duruşmasında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tahliye edilmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Metiner, "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. Keşke hiç tutuklanmasaydı." dedi.

04.03.2025 19:32
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Bilirkişi davasının ilk duruşmasında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tahliye edilmesiyle ilgili paylaşım yapan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken ifadeler kullandı. Metiner, "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. Keşke hiç tutuklanmasaydı." dedi.

BİLİRKİŞİ DAVASINDA 5 GAZETECİ SERBEST

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verdi. Tutuklu bulunan Toktaş için tahliye kararı verilirken savcılığın bu karara itiraz edeceği açıklandı.

AK PARTİLİ METİNER: SUAT TOKTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASINA SEVİNDİM

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den konuya ilişkin dikkat çeken paylaşım geldi. Metiner, Suat Toktaş'ın tahliye edilmesine sevindiğini söyledi. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. O yüzden adli kontrol şartıyla bırakılmalı diyenlerdendim. Keşke hiç tutuklanmasaydı. Geçmiş olsun."

AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
AK Partili Metiner: Suat Toktaş\'ın serbest bırakılmasına sevindim

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Son Dakika Hukuk AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahşerin atlısı:
    tırşıkçı makarnacı metoş 9 2 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Bize makarnacı diyen sıpa GETTİ romada sıslu peynirli makarnaya 40 uro verdi bir de italyadan sonradan gurmeler gibi foto attı aynı makarna bizde 4 euru 10 katını verince çağdaş ilerici.... falan olunuyormuş. Ne anlarım ben ezik kafadan. 0 1
  • Bayram ÖZSOY:
    metiner baska kapıya kara listedesin 8 2 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Metiner keşke siz tutuklandığı zaman bu açıklamayı yapsaydınız ama yapamazsınız 6 0 Yanıtla
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