AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

16.01.2026 14:05
AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın'ın kuzeni ve AK Partili siyasetçi Aydın Ayaydın'ın da yeğeni olan Mert Ayaydın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Ayaydın, "Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, çok şaşkınım" dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün gözaltına alınan 18 kişiyle ilgili yeni bir ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili Derya Ayaydın kuzeni ve AK Partili Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

MERT AYAYDIN ADLİYEDE

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Mert Ayaydın şu anda adliyede ve ifadesi alınacak.

Mert Ayaydın


HADİSE'NİN VE ŞEYMA SUBAŞI'NIN ESKİ SEVGİLİSİ

Mert Ayaydın'ın adı 2024 yılında şarkıcı Hadise ile 2025 yılında ise Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularında geçmişti.

Derya Ayaydın - Aydın Ayaydın

AYDIN AYAYDIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Odatv'ye konuşan Aydın Ayaydın, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Şaşkınım ben de sizlerden öğrendim, bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklamada yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, Çok şaşkınım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 12345678 12345678:
    hadi canım sasirmismis 32 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    göstermelik işler 24 10 Yanıtla
  • Secil Turgut Secil Turgut:
    Valla bu ara herkes pek bi şaşkın 23 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    41 yıllık polis amiriyim genel müdürlüğe de yazdım uyuşturucu içenler ruhsatsız silah bulunduranlar direk tutuklanmalı , kuru sıkı silah satışı yasaklanmalı namlu değiştirip gerçek silaha dönüştürülüp cinayet işleniyor.EGM ve adalet bakanlığı duyun sesimi Tecrübeli polis Amiri konuşuyor. 19 2 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    şaşırma....venezüellaya gidenlere sor 16 1 Yanıtla
