AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir - Son Dakika
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AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir

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Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine çok sert konuştu. Geçmişte Tugay için "Her şeyine kefilim" diyen Özel, isim vermeden “Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alanlar da milli irade hırsızıdır” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİASI

Belediye başkanlarının iktidar partisine geçiş iddialarının arkasında yargı tehdidinin bulunduğunu ileri süren Özel, iktidarın İzmir seçmeninin iradesine müdahale ettiğini belirterek süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Yıllardır asla kazanamadığın, sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır!"

"SATIP GİDENLER HAİN OLDU HAİNDİR"

Siyasi baskılara karşı dik duranları överken, parti değiştirenleri sert bir dille eleştiren Yeni Parti lideri Özel, parti tabanına ve kamuoyuna verdiği mesajı şu sözlerle tamamladı:

"Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir! Satıp gidenler haindir! Hain oğlu haindir! Onu satın alanlar da millî irade hırsızıdır!"

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