Akademisyenler ve Öğrenciler Konserde Bir Araya Geldi
13 dakika önce
Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen konseri akademisyenler ve öğrenciler bir arada dinledi.
Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen konseri akademisyenler ve öğrenciler bir arada dinledi.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen konserde Anadolu Grubu
ve Grup Türkücü sahne aldı. Anadolu Grubu'nun Üniversite Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen konserine akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Konserde "Elfida, Islak Islak, Deniz Üstü Köpürür" gibi şarkılar seslendirildi.Grup Türkücü tarafından aynı salonda verilen konsere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Muammer Çırçır, idari personel ve öğrenciler katıldı. Konserde; " Urfa
'nın Etrafı, Söyleme, Ah Yalan Dünya
, Sunam" gibi türküler seslendirildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
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