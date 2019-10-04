Akademisyenlerle buluşan Rektör Şahin ihtisaslaşma sürecini anlattı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşmanın birbirine benzer nitelikte faaliyet gösteren üniversiteleri daha özel alanlarda ve bölgesel kalkınmaya da katkı sunacak şekilde çalışmalar yapmaya yönlendiren bir sistem olduğunu söyledi.



"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında farklı okullarda görev yapan akademisyenlerle bir araya gelen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ'nün Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ve sağlık alanında pilot üniversite olarak seçildiğini anımsatarak, neler yapılabileceği hususunu istişare etti. İhtisas üniversitesi olarak seçildikleri günden bu yana, konunun detaylarını gerek iç, gerekse dış paydaşlarla görüştüklerini ve belirli bir mesafenin kat edildiğini belirten Rektör Şahin, bu işlere yeni başlayan üniversiteler için de bir iz oluşturduklarını kaydetti. Yapılan çalışmaların ASÜ ve şehir için faydalarının ötesinde, sistemin sağlıklı bir zemin üzerinde ilerlemesine dair katkılarının da oluşmaya başladığına dikkat çeken Prof. Şahin, sürecin ciddi bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yönetimsel olarak, ilk etapta yapılması gereken tüm bilgilendirme çalışmalarının kampüs ve şehir genelinde yapıldığını, bunlara devam edeceklerini anlatan Rektör Şahin, "Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, mesleki birlikler, odalar, sanayiciler, iş dünyası, akademisyenler, farklı üniversiteler Çok geniş bir kesimle bu işleri konuştuk, ortak bir nokta bulmaya çalıştık, konunun detaylarını anlattık. Bunlara devam edeceğiz. Bıkmadan, yorulmadan ihtisaslaşmayı anlatmayı sürdüreceğiz. Ancak, çalışmaların anlamlı bir zemine oturması için akademisyenlerimizin üreteceği projeler çok büyük bir önem teşkil ediyor" dedi.



Projelerin, spor ve sağlığın kesiştiği kümede ve üretime dönüştürülebilir olması gerektiğinin altını çizen Prof. Şahin, "Bu da disiplinler arası çalışmayı gerektiriyor. Bu yeni dönemde, sürecin icraat kısmına daha fazla odaklanmalıyız. Bu ve benzeri toplantılar yeni fikirlerin ortaya çıkması, ortaya çıkan fikirlerin yeni katılımlarla genişletilmesi açısından çok değerli. Belirli aralıklarla, farklı disiplinlerde çalışan akademisyen arkadaşlarımızın yan yana geldiği toplantılarımıza devam edeceğiz" dedi.



Toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ile Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz, şu ana kadar yapılan ziyaretler, toplantılar, çalıştaylar ve sportif etkinlikler gibi konularda bilgiler verdi ve konunun teknik detaylarına dair açıklamalarda bulundu. - AKSARAY