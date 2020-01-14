Akalan Barajı 3 ay içinde tamamlanacak - Son Dakika

950 dekar araziyi sulayacak Kemalpaşa Akalan Barajındaki çalışmalarda sona gelinirken, yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajın 3 ay içinde tamamlanacağı, İzmirli üreticilere yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira ek gelir sağlayacağı ifade edildi.



2017 yılında temeli atılan 610 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Kemalpaşa Akalan Barajı 3 ay içinde tamamlanıyor. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda; enjeksiyon, sıyırma kazıları, batardo ve kondivi imalatları tamamlandı.



222 bin metreküplük gövde dolgusunun şuana kadar ise 192 bin metreküplük kısmı bitirildi. Dolusavak ve gövde ön yüz beton kaplama çalışmaları ile vana odası yapım işlerinin devam ettiği de belirtildi.



Temelden gövde yüksekliği 40.7 metre olacak şekilde planlanan Kemalpaşa Akalan Barajı, 950 dekar araziye can suyu sağlayacak. Ön yüzü beton kaplı dolgu tipinde inşa edilen baraj, Cumalı, Yeşilköy ve Gökyaka mahallelerindeki üreticileri yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira ek gelir sağlayacak. - İZMİR