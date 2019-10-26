Son Dakika Haberleri: Akar: 150 saatin sonunda tekrar değerlendirip gereğini yaparız
Son Dakika Ekonomi Akar: 150 saatin sonunda tekrar değerlendirip gereğini yaparız

Akar: 150 saatin sonunda tekrar değerlendirip gereğini yaparız

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'deki mutabakat kapsamında sahadaki uygulamanın planlandığı gibi gittiğini belirterek, 150 saatlik sürenin sonunda durumu tekrar değerlendirip gerekenin yapılacağını aktardı.

Akar: 150 saatin sonunda tekrar değerlendirip gereğini yaparız, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'deki mutabakat kapsamında sahadaki uygulamanın planlandığı gibi gittiğini belirterek, 150 saatlik sürenin sonunda durumu tekrar değerlendirip gerekenin yapılacağını aktardı.

Hulusi Akar, Soçi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:39 
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