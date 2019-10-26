Akar: 150 saatin sonunda tekrar değerlendirip gereğini yaparız
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'deki mutabakat kapsamında sahadaki uygulamanın planlandığı gibi gittiğini belirterek, 150 saatlik sürenin sonunda durumu tekrar değerlendirip gerekenin yapılacağını aktardı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'deki mutabakat kapsamında sahadaki uygulamanın planlandığı gibi gittiğini belirterek, 150 saatlik sürenin sonunda durumu tekrar değerlendirip gerekenin yapılacağını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:39
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