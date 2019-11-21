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Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu,...
6 saat önce
Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:28 Kaynak: AA
Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi."
Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi