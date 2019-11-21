Son Dakika Haberleri: Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu,...
Son Dakika Politika Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu,... - Son Dakika

Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu,...

6 saat önce

Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi.

Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu,..., System.String[]

Akar: (Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi."

bedelli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
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