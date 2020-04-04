Akasya Asıltürkmen'den farklı maskeler

Oyuncu tasarladığı farklı maskelerin tarifini de verdi: "Bu siperliği nasıl mı yaptım? Çok kolay. Şeffaf dosya ve iki toka yardımıyla. Altına boxer donla maske yapın ya da eşarp geçirin ki daha az buhar yapsın. İkisi bir arada olunca emin olun iyi korunursunuz."