Akasya Asıltürkmen'den farklı maskeler
6 saat önce
Oyuncu tasarladığı farklı maskelerin tarifini de verdi: "Bu siperliği nasıl mı yaptım? Çok kolay. Şeffaf dosya ve iki toka yardımıyla. Altına boxer donla maske yapın ya da eşarp geçirin ki daha az buhar yapsın.
Oyuncu tasarladığı farklı maskelerin tarifini de verdi: "Bu siperliği nasıl mı yaptım? Çok kolay. Şeffaf dosya ve iki toka yardımıyla. Altına boxer donla maske yapın ya da eşarp geçirin ki daha az buhar yapsın. İkisi bir arada olunca emin olun iyi korunursunuz."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:49
Son Dakika Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki