Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat'ta "Yeni Medya Söyleşileri" Başlıyor

Akbank Sanat'ta "Yeni Medya Söyleşileri" Başlıyor

2 saat önce

İSTANBUL (AA) – Akbank Sanat, birbirleriyle etkileşimli milyarlarca dijital ekran üzerinden zaman - mekan algısını değiştiren yeni iletişim ortamının, farklı bir yaşam alanına dönüşmekte olduğu bu dönemde, konuyu değişik bakış açılarıyla ele almak, tartışmak ve zihinlerde yeni pencereler...

Akbank Sanat'ta
İSTANBUL (AA) – Akbank Sanat, birbirleriyle etkileşimli milyarlarca dijital ekran üzerinden zaman - mekan algısını değiştiren yeni iletişim ortamının, farklı bir yaşam alanına dönüşmekte olduğu bu dönemde, konuyu değişik bakış açılarıyla ele almak, tartışmak ve zihinlerde yeni pencereler açmak üzere "Yeni Medya Söyleşileri" isimli yeni bir söyleşi dizisine başlıyor.

Akbank Sanat açıklamasına göre, moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat'ın üstlendiği söyleşilerde "Yeni Medya" konuşulacak ve merak edilen yönleri izleyicilerin de dahil olduğu etkileşimli bir formatta tartışılacak.

Söyleşi dizisi 25 Aralık Salı günü Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ'ın konuk olarak katılacağı "Dijital Okur-Yazarlık" söyleşisi ile başlayacak. Ardından "İnsan ve Toplum", "Yayıncılık", "Kültür-Sanat", "Para" ve "Hukuk" başlıkları ve her söyleşide konusunda uzaman farklı konuklarıyla 21 Mayıs'a kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:00 Kaynak: AA

Kadir Has Üniversitesi, Akbank, Güncel
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