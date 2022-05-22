Akçaabat'ta 2. Kitap Şenliği düzenlendi

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Belediyenin spor salonunda düzenlenen kitap şenliği folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, açılışta yaptığı konuşmada, kitap şenliğinin birincisinin 11 yıl önce düzenlendiğini belirterek, hedeflerinin şenliği geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi.

Ekim, çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturmak, kitapların içindeki doğru bilgilerle onları donatmak ve kitap dostu bir toplum inşa etmek adına bu etkinlikleri çok önemsediğini dile getirerek, "Okuma oranının düşük sayılabilecek bir seviyede olduğu şehrimizde bu tür etkinlikler oranın artmasına vesile olacaktır. Kitap şenliğimizde 25 yazar, 40 yayınevi yer alıyor." dedi.

Yazarların Akçaabat Belediyesi koordinesinde okullarda program düzenleyip öğrencilerle söyleşi yapacaklarını ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Ayrıca burada da okullardan öğrenciler gelip yazarlarımızla sohbet edecek, kitaplarla tanışacaklar. 29 Mayıs'a kadar devam edecek Akçaabat Belediyesi Kitap Şenliğimize sadece kitapseverleri değil tüm halkımızı davet ediyorum. Akçaabat halkını bilgi kaynaklarıyla kitaplarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Açılışa Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile çok sayıda davetli katıldı.