Akçaabat'ta Çocuk Spor Şenliği

Akçaabat Belediyesince "Çocuk Spor Şenliği" organize edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi salonunda yarın başlayacak şenlik ile ara tatildeki ilkokul öğrencileri voleybol, basketbol, koordinasyon oyunları, hız parkurları ve temel hareket becerilerini geliştiren aktivitelerle buluşacak.

Çocukların erken yaşta sporla tanışmasını, spor alışkanlığı kazanmasını ve takım ruhunu öğrenmesini amaçlanan programda, öğrencilerin fiziksel ve sosyal açıdan gelişmeleri, teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak hareketli bir tatil geçirmeleri hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ara tatil gibi çocukların dinlendiği dönemlerde, aynı zamanda yeni beceriler edinmeleri için çok değerli fırsatlar sunduklarını belirterek, "Biz de bu süreci sporla zenginleştirmek istedik. İlkokul öğrencilerimizin katılacağı Çocuk Spor Şenliği'mizde, voleybol, basketbol ve koordinasyon parkurları gibi temel spor alanlarında eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşatacağız." ifadelerine yer verdi.