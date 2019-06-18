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Akçaabatlı miniklerden örnek davranış

1 saat önce

Trabzon'un Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesi'de yaşayan minikler evde yaptıkları limonataları satarak yapımı süren camiye bağışta bulundular.

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Trabzon'un Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesi'de yaşayan minikler evde yaptıkları limonataları satarak yapımı süren camiye bağışta bulundular.

Akçaabatlı minikler, İlknur İzel Demirci, Şevval İpek Demirci, Naz Şahin ve Asya Irmak Eyüpoğlu evde yaptıkları limonataları satarak elde ettikleri geliri Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan cami inşaatının bağış kutusuna attılar.

Kendileri küçük ama yürekleri büyük çocukların sergilediği bu örnek davranışı takdir eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Yardımlaşma bizim en önemli değerlerimizden biridir. Kocaman yüreklere sahip çocuklarımızın sergilediği bu duyarlı davranış bizim için çok önemli. Geleceğimizin umut ışığı olan çocuklarımız örnek bir davranışa imza attılar. Kendi elleriyle yaptıkları limonataları satarak camiye bağışta bulunan çocuklarımızı ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
İzel, Akçaabat, Trabzon, Yıldızlı Mahallesi, Güncel
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