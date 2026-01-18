Akçakale 63 FK 30 Maçta Göz Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Akçakale 63 FK 30 Maçta Göz Doldurdu

Akçakale 63 FK 30 Maçta Göz Doldurdu
18.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakale 63 FK, son 30 maçını kazanarak Süper Amatör Lig hedefi doğrultusunda dikkat çekti.

Şanlıurfa 1. Amatör Lig ekiplerinden Akçakale 63 FK, oynadığı son 30 maçın tamamını kazanarak dikkatleri çeken başarılı bir performans ortaya koydu.

İlçenin eski futbolcuları tarafından 2020 yılında kurulan Akçakale 63 FK, 2023-2024 sezonundan itibaren 2. Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. İlk sezonunda istediği başarıyı yakalamayan Akçakale ekibi, ligin son 4 maçını kazanarak galibiyet serisinin ilk adımını attı.

Geçen sezon 2. Amatör Lig'de oynadığı 14 maçından da galibiyetle ayrılarak şampiyon olan Akçakale temsilcisi, bu sezon mücadele ettiği 1. Amatör Lig'de çıktığı 12 karşılaşmayı da kazanarak toplamda 30 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Akçakale 63 FK, ligde kalan 6 maçı da kazanarak 36'da 36 yapmak istiyor.

"Kalan 6 maçı da kazanıp Süper Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz"

Akçakale 63 FK Teknik Direktörü Abdulkadir Alptekin, AA muhabirine, ilçedeki gençlerden oluşan takımın oynadığı son 30 maçın tamamını kazandığını söyledi.

Gençleri futbola ve spora yönlendirmek istediklerini ifade eden Alptekin, şöyle konuştu:

"Durumumuz çok iyi, şu ana kadar bütün maçlarımızı kazandık. Gençlerimiz kendi ilçemizin çocukları. Gençlerimizi kazanmak, özellikle kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Şu an altyapılarımızda yaklaşık 120 gencimiz var. Onları da hocalar eşliğinde çalıştırıyoruz. Bu sezon bütün maçlarımızı kazandık, kalan 6 maçı da kazanıp Süper Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz. Sonrasında ise Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmek istiyoruz, inşallah başarılı olacağız."

"Hedefimiz son 6 maçı da kazanıp 36'da 36 yapmak"

Kulüp Başkanı Ali Öztürk ise bu sezon oynadıkları 12 maçtan galibiyetle ayrılarak en yakın rakiplerinin 10 puan önünde lider oldukların ifade etti.

Güzel bir başarıya imza atan sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Öztürk, "Buradaki en büyük amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz bize yardımcı oldu. 1. Amatör Lig'de hedef şampiyonluk." dedi.

"30 maçtır yenilmiyoruz"

Takımın kaptanı Ahmet Bilecen de Akçakale'de futbola başladığını, daha sonra yaklaşık 15 yıl farklı takımlarda forma giydikten sonra Akçakale 63 FK'ya transfer olduğunu dile getirerek, "Gayet çok iyi gidiyoruz. 30 maçtır yenilmiyoruz, büyük bir başarı yakaladık. Şu an ortamımız gayet çok güzel. Kalan 6 maçın 6'sını da kazanıp rekoru kırmak istiyoruz. Toplam 36 galibiyetle bitirip gelecek sezon daha iyi hazırlanıp bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Mesut Sağlam, takımda güzel bir aile ortam olduğunu ifade ederek, "Hepimiz elimizden geldiğince bütün varımızı, yoğumuzu, mücadelemizi sahada ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu an lider konumundayız. Yaklaşık 2,5 senedir maç kaybetmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:42:40. #7.11#
SON DAKİKA: Akçakale 63 FK 30 Maçta Göz Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.