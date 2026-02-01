Akçakale'de Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akçakale'de Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü

01.02.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, aynı mahallede yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş, sopa ve kürekli kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mil Dalca Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakale'de Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

10:22
Havada “saldırı“ paniği Yolcu uçağı acil koduyla Ankara’ya indi
Havada "saldırı" paniği! Yolcu uçağı acil koduyla Ankara'ya indi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
08:16
ABD bugün İran’a saldıracak mı Trump’tan son dakika açıklaması geldi
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 10:39:39. #7.11#
SON DAKİKA: Akçakale'de Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.