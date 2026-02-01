Akçakale\'de Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün kırsalda kavga eden iki grup, bu akşam ise ilçe merkezinde karşılaşınca taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İki olayda 11 kişi yaralandı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Dalca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup, yolda karşılaşınca çıkan tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞIYLA BAŞLADI, MEYDAN SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ

Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Husumetli grup bugün Akçakale ilçe merkezi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaşınca aralarında yeniden tartışma çıktı.

İKİ KEZ BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, sokak ortasında birbirlerine taş ve sopalarla saldırıp, tekme tokat kavga etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yetersiz kalınca jandarma komando birliklerinden destek istendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, çıkan olaylarda 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.