Akçakale Gümrük Kapısı'nda kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekipleri, Akçakale Gümrük Kapısı'nda kaçak 40 cep telefonu ele geçirdi.
Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.
Yapılan incelemede, aracın gizli bölmelerinde çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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