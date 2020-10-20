Akçakale Gümrük Kapısı'nda kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan incelemede, aracın gizli bölmelerinde çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

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