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Akçakale, ışıklandırma çalışmaları yolun dünya standartlarında olacak - Son Dakika

Akçakale, ışıklandırma çalışmaları yolun dünya standartlarında olacak

06.12.2021 16:52
Akçakale, ışıklandırma çalışmaları yolun dünya standartlarında olacak

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçe tarihinde görülmemiş hizmetler hayata geçmeye devam ederken, ilçenin yol kalitesi de artık dünya standardına yükseldi.

Ceylanlı Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı yolda incelemelerde bulunan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya "Yakında ışıklandırması bitecek. Dünya standardında bir yol olacak" dedi.

Başkan Yalçınkaya "Sınırda yıldız ilçe" hedefi doğrultusunda üst yapı çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile hem kırsal hem merkezde ilçeyi şantiyeye çevirdi. Böylece ulaşımda modern dönüşümün öncüsü olan Başkan Yalçınkaya son olarak Ceylanlı Mahallesi'ndeki yolları da sıcak asfaltla buluşturdu.

Tamamlanan yolu incelemek için mahalleye giden Başkan Yalçınkaya burada Mahalle Muhtarı Mehmet Şerbetiçen ve mahalle sakinleriyle görüştü. Başkan Yalçınkaya temasları sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Zülfikar Emiroğlu, Meclis Üyeleri Hasan Takkuş, İsa Altuntaş, Fevzi Tolmaç, Abdurrezzak Büyükaslan, Mustafa Taştan ve Hasan Kayabaş eşlik etti.

BAŞKAN YALÇINKAYA: AKÇAKALE'YE YAKIŞIR BİR YOL OLDU

İlçeye yakışır bir yolu hizmete sunduklarını dile getiren Başkan Yalçınkaya ışıklandırma çalışmalar ile de yolun dünya standartlarında olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yaptığımız yol, buranın kalbi. Çünkü anayola bağlanan bir tali yol. Karayollarının gayreti, bizim çalışmalarımız ile sonuçlandı. Hem Akçakale'ye hem Ceylanlı Mahallemize yakışan bir yol oldu. Bundan sonra inşallah kalan kısmı; anayolu Halep-Urfa yani uluslararası yolun bitimine sıra geldi. Yakında ışıklandırması bitecek. Dünya standardında bir yol olacak. Ceylanlı Mahallemize yolun hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum."

Meclis Üyesi Takkuş ve Muhtar Şerbetiçen de başta Başkan Yalçınkaya olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Yalçınkaya, Hisarcık, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akçakale, ışıklandırma çalışmaları yolun dünya standartlarında olacak - Son Dakika


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