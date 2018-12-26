Akçakale Yeni Eğitim Yuvalarına Kavuştu

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yaptırılan iki okul törenle açıldı.
Vali Abdullah Erin
'in katıldığı törende, iş adamı Hadi Altun tarafından bağışlanan arsanın üzerine yapılan Hadi Altun Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi ile Abdülhamid Han
İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.
Vali Erin, yaptığı konuşmada, il genelinde en fazla sıkıntısı yaşanan konuların başında yeni yapılacak okullara arsa bulunmaması olduğunu söyledi.
Okul yapımı sırasında çok problemlerle karşılaştıklarını belirten Erin, şöyle konuştu:
"Ama bu geçen bir buçuk yıl içerisinde biz bunları dinlemedik. Bulduğumuz her boş kamu arazisini ilim, irfan, eğitim, öğretim yeri yapmak için hiçbir mazereti kabul etmedik. Temelini atmak suretiyle okullarımızı özellikle kırsalda mahallelerimize köylerimize bulduğumuz her alana ilim irfan ve aydınlık yayacak okulları inşa ediyoruz." dedi.
Açılışa, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Kaymakam Hamza Özer
İl Jandarma
Komutanı Eyup Sabri Kirişçioglu, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Akçakale Belediye Başkan Vekili Mahmut Tümur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız da katıldı.