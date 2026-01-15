Akçay, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Akçay, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Akçay, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
15.01.2026 15:35
MHP'li Erkan Akçay, AA'nın 'Yılın Kareleri' yarışmasında beğendiği fotoğrafları oyladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akçay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" ve Elif Öztürk'ün "Hava yolu", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" ile Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" ve Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", fotoğraflarını oylayan Akçay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" karelerini tercih etti.

Akçay, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" ve Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Akçay, fotoğrafları beğendiğini dile getirdi. AA'yı ve foto muhabirlerini kutlayan Akçay, "Her biri birbirinden güzel, insan seçmekte zorlanıyor. Bu kadar anlamlı fotoğrafları seçmek kolay değil. Daha çarpıcı olanları seçmeye çalıştık. Gazze'de yaşanan zulüm, katliam ve açlık manzaraları çok çarpıcı, 2025 yılına da damgasını vurdu. Diğer kategorilerde de hepsi birbirinden güzel." diye konuştu.

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

