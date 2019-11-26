Akciğer kanserinde

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle binlerce 'Beyaz Bileklik' ve broşür dağıtarak, hastalığa dikkat çekti.

TÜSAD'dan yapılan açıklamaya göre, akciğer kanseri Türkiye'de ve dünyada ciddi bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor. Hastalığa dikkat çekmek amacıyla "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" olan kasımda binlerce 'Beyaz Bileklik' ve broşür dağıtıldı.

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, kansere bağlı ölümler içerisinde akciğer kanserinin yılda 1.76 milyon kayıp ile tüm dünyada ilk sırada yer aldığını belirterek, yine de önlenebilir olduğunu söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çünkü ispatlanmış en önemli risk faktörü sigara. Etkin bir tütün kontrolü sağlandığında akciğer kanseri dahil olmak üzere her yıl yaklaşık 110 bin ölümü önlemek mümkün. İstatistikler gösteriyor ki sigara içmeyenlerde akciğer kanseri görülme oranı yüzde 1'den daha düşükken, akciğer kanseri teşhis edilenlerin yüzde 90-95'i sigara kullanıcısı. Sigara içmeyen bireylerde gelişen akciğer kanserinin yüzde 65'inden pasif sigara sorumlu. Başkalarının içtiği sigara bizde ya da bizim içtiğimiz sigara sevdiklerimizde akciğer kanserine neden olabiliyor. Bu hastalığı yenebiliriz. Ancak bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve özellikle gençlerimizi sigaradan uzak tutmalıyız."

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Küresel Tütün İzleme Sisteminin bileşeni olan Küresel Gençlik Tütün Araştırmasına göre, Türkiye'de 13-15 yaş grubunun yüzde 17,9'unun tütün ürünü kullandığı ifade eden Yılmaz, bu yaş grubunun yüzde 46'sının evde sigara dumanına maruz kaldığını vurguladı.

Bu hastalığın en sık 55-75 yaş grubunda ortaya çıktığını ve genellikle ileri evrelerde tanı konulabildiğini belirten Yılmaz, bu yıl, akciğer kanserine ilişkin farkındalığı temsil eden beyaz rengi bileklere taşıdıklarını ve "Beyaz Bileklik" kampanyasıyla özellikle gençlere seslenmek istediklerini bildirdi.