Akdağmadeni Belediyesince kurulan kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi tarafından başlatılan kitap bağışı kampanyasında toplanan kitaplarla kütüphane kuruldu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediye olarak başlattıkları kitap bağışı kampanyasında toplanan kitaplarla, Şehit Mehmet Köklü Parkı'ndaki kafeteryayı kütüphaneye çevirdiklerini belirtti.

Kütüphanenin hizmet vermeye başladığını aktaran Yalçın, "İlçemizde eksikliği hissedilen ve öğrencilerimizin rahatlıkla ders çalışıp araştırma yapabileceği bir ortam oluşturmak için başlattığımız kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yalçın, kampanya kapsamında yaklaşık 6 bin kitap toplandığını, bunun 3 binini okullara dağıttıklarını kalanıyla da kütüphane kurduklarını anlatarak, "Ayrıca kütüphanemizde gençlerimize ücretsiz internet imkanı da sağladık. Öğrencilerimiz telefon numaralarıyla sisteme giriş yapıp güvenli bir şekilde araştırma yapacak veya uzaktan eğitimlere katılabilecek. Kütüphanemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.