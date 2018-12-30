Akdağmadeni'nde Öğrenciler Güvercinleri Besledi
32 dakika önce
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kışın yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri beslediler.
Yozgat
'ın Akdağmadeni
ilçesinde Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğretmen ve öğrencileri, kışın yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri beslediler.
Değerler Eğitimi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Büyük Cami çevresinde bulunan güvercinleri besledi. Okul Müdürü
Kenan Önal, "Kar
yağışı nedeniyle aç kalan kuşlar için öğrencilerimizle etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizde iyilik, merhamet gibi duyguları geliştirmek amacıyla sokak hayvanlarını kış mevsiminde doyurmak istedik. Bu amaçla ilçemizde bulunan Büyük Cami çevresinde yuvalanmakta olan güvercinleri öğrencilerimizle birlikte besledik. Etkinliğimize katılan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.
İlçe halkı da öğrencileri ve öğretmenleri bu örnek davranışlarından dolayı kutlayarak onlarda güvercinlere yem attılar. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:36 Kaynak: İHA
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