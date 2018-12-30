Son Dakika Haberleri: Akdağmadeni'nde Öğrenciler Güvercinleri Besledi

Akdağmadeni'nde Öğrenciler Güvercinleri Besledi

32 dakika önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kışın yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri beslediler.

Akdağmadeni'nde Öğrenciler Güvercinleri Besledi, System.String[]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kışın yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri beslediler.

Değerler Eğitimi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Büyük Cami çevresinde bulunan güvercinleri besledi.

Okul Müdürü Kenan Önal, "Kar yağışı nedeniyle aç kalan kuşlar için öğrencilerimizle etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizde iyilik, merhamet gibi duyguları geliştirmek amacıyla sokak hayvanlarını kış mevsiminde doyurmak istedik. Bu amaçla ilçemizde bulunan Büyük Cami çevresinde yuvalanmakta olan güvercinleri öğrencilerimizle birlikte besledik. Etkinliğimize katılan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe halkı da öğrencileri ve öğretmenleri bu örnek davranışlarından dolayı kutlayarak onlarda güvercinlere yem attılar. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yozgat, Akdağmadeni, Güncel
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