Akdeniz'de hizmete kazandırılacak meslek kursları anketle belirleniyor - Son Dakika

Akdeniz'de hizmete kazandırılacak meslek kursları anketle belirleniyor

18.01.2021 18:05
Akdeniz'de hizmete kazandırılacak meslek kursları anketle belirleniyor, System.String[]

Akdeniz Belediyesince, hizmete açılması planlanan meslek kursları vatandaşların katıldığı anketlerle belirleniyor.

Akdeniz Belediyesince, hizmete açılması planlanan meslek kursları vatandaşların katıldığı anketlerle belirleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen meslek ve beceri kurslarının yeniden hizmete açılması planlanıyor.

Bu kapsamda, ilgili personeller tarafından yapılan saha çalışmalarıyla, talep edilen kurs, mesleki ve beceri eğitimleri tespit ediliyor.

Anketlere katılan vatandaşlar, katılmayı planladıkları kursları ekiplere iletiyor.

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de hizmete kazandırılacak meslek kursları anketle belirleniyor - Son Dakika


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