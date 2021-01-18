Akdeniz'de hizmete kazandırılacak meslek kursları anketle belirleniyor - Son Dakika

Akdeniz Belediyesince, hizmete açılması planlanan meslek kursları vatandaşların katıldığı anketlerle belirleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen meslek ve beceri kurslarının yeniden hizmete açılması planlanıyor.

Bu kapsamda, ilgili personeller tarafından yapılan saha çalışmalarıyla, talep edilen kurs, mesleki ve beceri eğitimleri tespit ediliyor.

Anketlere katılan vatandaşlar, katılmayı planladıkları kursları ekiplere iletiyor.