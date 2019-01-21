Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne İki Ödül Birden

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne İki Ödül Birden

25 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Yahya Ozan Çalışkan ve Ercan Akan, filmleriyle Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda iki ödül birden kazandı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne İki Ödül Birden, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Yahya Ozan Çalışkan ve Ercan Akan, filmleriyle Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda iki ödül birden kazandı.

'Ayrımcılık' temasıyla düzenlenen yarışmada iki yüze yakın film değerlendirildi. Finalde Yahya Ozan Çalışkan'ın yönettiği Gülizar filmi birincilik ödülü alırken, Ercan Akan'ın yönettiği 'Afaf' filmi ise üçüncülük ödülü aldı. İki filmin yapımcılığını da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Turan Kubulay üstlendi.

Öğrenciler, sinema sektörünün önemli isimlerinin jüri üyeliği yaptığı yarışmada ödüle layık görülmenin ayrı bir mutluluk olduğunu ifade ederek kendilerine destek olanlara teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Ozan Çalışkan, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jennifer Lopez'in Makyajsız Fotoğrafına, Milyonlarca Beğeni Yağdı Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:21:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne İki Ödül Birden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]